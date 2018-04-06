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April 6, 2018 / 5:40 AM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Elekta has won order in ‍Egypt, was booked in Q3 ​

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Elekta AB (publ):

* SAYS EGYPT HAS AGAIN CHOSEN ELEKTA tO EQUIP ITS MINISTRY OF HEALTH HOSPITALS, INCLUDING NATIONAL CANCER INSTITUTE (NCI) IN CAIRO​

* SAYS ‍HOSPITALS WILL ACQUIRE AN ELEKTA VERSA HD, THREE ELEKTA SYNERGY PLATFORM LINEAR ACCELERATORS AS WELL AS ELEKTA’S MOSAIQ ONCOLOGY INFORMATION SYSTEM AND MONACO TREATMENT PLANNING SYSTEM AND SERVICES​

* ELEKTA AB SAYS ‍ORDER WAS BOOKED IN Q3 OF ELEKTA’S 2017/18 FISCAL YEAR AND FIRST DELIVERIES OF LINEAR ACCELERATORS ARE EXPECTED IN AUGUST, 2018.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Stockholm newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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