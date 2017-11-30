BRIEF-Elekta Q2 core profit beat expectations, orders lag

Nov 30 (Reuters) - Elekta Ab:
* SAYS OUR TARGETS FOR YEAR ARE CLEAR - WE WILL DELIVER PROFITABLE GROWTH AND REACH AN EBITA MARGIN EXCEEDING 20 PERCENT THROUGH GROWTH AND OUR WORK WITH CONTINUOUS OPERATIONAL IMPROVEMENTS
* REUTERS POLL: ELEKTA FISCAL Q2 ORDER INTAKE SEEN AT SEK 3.5 BILLION, ADJUSTED EBITA AT SEK 432 MILLION
* REUTERS POLL: ELEKTA FISCAL Q2 ORDER INTAKE SEEN AT SEK 3.5 BILLION, ADJUSTED EBITA AT SEK 432 MILLION
* SAYS ON ELEKTA UNITY: WE ADJUST OUR TARGET FOR THE FIRST 75 ORDERS TO THE FIRST HALF OF CALENDAR YEAR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Anna Ringstrom)