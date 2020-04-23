Healthcare
April 23, 2020 / 5:36 AM / Updated 31 minutes ago

BRIEF-Elekta Signs Contract With Radiotherapeutisch Instituut Friesland

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Elekta AB (publ):

* RADIOTHERAPEUTISCH INSTITUUT FRIESLAND (RIF) TO ACQUIRE ELEKTA UNITY FOR INNOVATIVE CANCER TREATMENT

* RADIOTHERAPEUTISCH INSTITUUT FRIESLAND (RIF) TO ACQUIRE ELEKTA UNITY FOR INNOVATIVE CANCER TREATMENT

* RIF ORDER WILL BE SEVENTH UNITY MR-LINAC SYSTEM IN NETHERLANDS - NEW STANDARD OF CARE

* RADIOTHERAPEUTISCH INSTITUUT FRIESLAND IN LEEUWARDEN, NETHERLANDS, HAS ORDERED ADVANCED RADIATION THERAPY EQUIPMENT

* ORDER WAS BOOKED IN Q4 OF ELEKTA’S FISCAL YEAR 2019/20, WITH FIRST INSTALLATIONS TO BEGIN BEFORE JULY 202

* ORDER WAS BOOKED IN Q4 OF ELEKTA’S FISCAL YEAR 2019/20, WITH FIRST INSTALLATIONS TO BEGIN BEFORE JULY 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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