BRIEF-Elekta Transfers Ownership Of Its Patient Positioning Activities

May 4 (Reuters) - Elekta AB (publ):
* ELEKTA TRANSFERS OWNERSHIP OF ITS PATIENT POSITIONING ACTIVITIES
* A SHARE SALE TO 3C-MEDIZINTECHNIK GMBH.
* WITH TRANSACTION, ELEKTA ENTERS INTO A GLOBAL SUPPLY AND DISTRIBUTION AGREEMENT WITH MI FOR ITS CURRENT MEDICAL DEVICE PRODUCT PORTFOLIO
* MI HAS BEEN RESPONSIBLE FOR DEVELOPING ELEKTA’S PATIENT POSITIONING AND IMMOBILIZATION SOLUTIONS SINCE 2005
* ALL EMPLOYEES AT MI PRODUCT SUPPLY CENTER IN SCHWABMÜNCHEN, GERMANY WILL TRANSFER, WITH COMPANY, TO 3C
* TRANSACTION WAS CLOSED IN BEGINNING OF Q1 OF ELEKTA’S FISCAL YEAR 2020/21.
* NO MATERIAL EFFECT IS EXPECTED ON ELEKTA’S OPERATING RESULTS OF Q1 OF FISCAL YEAR 2020/21.
* TRANSACTION WAS CLOSED IN BEGINNING OF Q1 OF ELEKTA’S FISCAL YEAR 2020/21 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)