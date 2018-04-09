FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
April 9, 2018 / 5:35 AM / in 7 hours

BRIEF-Elekta wins government tender in Mexico

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Elekta AB (publ):

* ELEKTA STRENGTHENS PRESENCE IN MEXICO WITH GOVERNMENT TENDER FOR RADIATION THERAPY TECHNOLOGY

* SAYS ‍HAS WON A GOVERNMENT TENDER TO SUPPLY INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), MEXICO’S LARGEST PUBLIC HEALTH CARE PROVIDER, WITH FIVE LINEAR ACCELERATORS AS WELL AS MONACO® TREATMENT PLANNING SOFTWARE AND MOSAIQ® ONCOLOGY INFORMATION SYSTEM​

* SAYS ‍ORDER FOR LINEAR ACCELERATORS (LINACS) AND SOFTWARE WAS BOOKED IN Q4 OF ELEKTA’S 2017/18 FISCAL YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.