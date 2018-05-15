BRIEF-Eleven Biotherapeutics Q1 Loss Per Share $0.11

May 15 (Reuters) - Eleven Biotherapeutics Inc:
* ELEVEN BIOTHERAPEUTICS REPORTS FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS AND PIPELINE UPDATES
* THERE WAS NO REVENUE FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2018, COMPARED TO $0.4 MILLION FOR SAME PERIOD IN 2017
* ELEVEN BIOTHERAPEUTICS -REVENUE FALL DUE TO REDUCTION IN REVENUE RECOGNIZED FROM CO’S LICENSE AGREEMENT WITH F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD, HOFFMANN-LA ROCHE INC
* COMPANY MAINTAINS IT WILL HAVE CAPITAL TO FUND ITS CURRENT OPERATING PLANS INTO EARLY 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: