BRIEF-Eleven Biotherapeutics Reports Q4 Loss Per Share $0.22

April 4 (Reuters) - Eleven Biotherapeutics Inc:
* ELEVEN BIOTHERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 OPERATING RESULTS AND VICINIUM DEVELOPMENT PROGRESS
* ELEVEN BIOTHERAPEUTICS - NO REV WAS RECOGNIZED DURING QTR ENDED DEC. 31, 2017 VS $0.8 MLN FOR SAME THREE-MONTH PERIOD IN 2016
* ELEVEN BIOTHERAPEUTICS INC - EXPECTS TO HAVE CAPITAL TO FUND CURRENT OPERATING PLANS INTO Q1 2019
* ELEVEN BIOTHERAPEUTICS INC - CASH AND CASH EQUIVALENTS WERE $14.7 MILLION AS OF DECEMBER 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: