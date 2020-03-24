Healthcare
March 24, 2020 / 12:23 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Eli Lilly And Co Does Not Source Active Pharmaceutical Ingredients For Any Of Approved Medicines From China

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Eli Lilly and Co:

* ELI LILLY AND CO - LILLY DOES NOT SOURCE ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS (API) FOR ANY OF APPROVED MEDICINES FROM CHINA.

* ELI LILLY AND CO - RECEIVED A FEW REPORTS OF U.S. PHARMACIES STATING THAT INSULIN ORDERS ARE NOT BEING FULFILLED DUE TO “MANUFACTURER BACKORDER.”

* ELI LILLY AND CO - INFORMED WHOLESALERS AND OTHERS IN SUPPLY CHAIN THAT CO DOES NOT HAVE ANY PRODUCTS ON BACKORDER, INCLUDING INSULIN.

* ELI LILLY AND CO - INSULIN MANUFACTURING SITES IN U.S. AND EUROPE REMAIN OPERATIONAL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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