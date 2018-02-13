FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Market News
February 13, 2018 / 12:04 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Eli Lilly Announces Positive Top-Line Phase 3 Results For Taltz

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Eli Lilly And Co:

* LILLY ANNOUNCES POSITIVE TOP-LINE PHASE 3 RESULTS FOR TALTZ® (IXEKIZUMAB) IN ANKYLOSING SPONDYLITIS (RADIOGRAPHIC AXIAL SPONDYLOARTHRITIS)

* ELI LILLY AND CO - TALTZ(®) (IXEKIZUMAB) MET PRIMARY AND ALL KEY SECONDARY ENDPOINTS IN COAST-V

* ELI LILLY AND CO - PLANS TO SUBMIT DETAILED DATA FROM COAST-V FOR DISCLOSURE AT SCIENTIFIC MEETINGS AND IN PEER-REVIEWED JOURNALS LATER THIS YEAR

* ELI LILLY AND CO - PLANS TO SUBMIT FOR REGULATORY APPROVALS PENDING ADDITIONAL DATA FROM ONGOING TALTZ DEVELOPMENT PROGRAM LATER THIS YEAR

* ELI LILLY AND CO - ‍TALTZ DEMONSTRATED A STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN SIGNS AND SYMPTOMS OF AS, WHEN COMPARED TO PLACEBO​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.