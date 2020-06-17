Healthcare
June 17, 2020 / 11:34 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Eli Lilly's Emgality Showed Reduction In Frequency, Duration And Migraine Pain Severity

1 Min Read

June 17 (Reuters) - Eli Lilly and Co:

* EMGALITY® DEMONSTRATES REDUCTION IN FREQUENCY, DURATION, AND PAIN SEVERITY IN PATIENTS WITH EPISODIC AND CHRONIC MIGRAINE

* ELI LILLY - PATIENTS ON EMGALITY EXPERIENCED STATISTICALLY FEWER SEVERITY-WEIGHTED HOURS OF PAIN THAN AT BASELINE AT EACH MONTH

* ELI LILLY - IN EPISODIC MIGRAINE, PATIENTS ON EMGALITY EXPERIENCED 68.6 FEWER SEVERITY-WEIGHTED HOURS OF PAIN PER MONTH ON AVERAGE THAN AT BASELINE

* ELI LILLY - IN CHRONIC MIGRAINE, PATIENTS ON EMGALITY EXPERIENCED 102.6 FEWER SEVERITY-WEIGHTED HOURS OF PAIN PER MONTH ON AVERAGE THAN AT BASELINE Source text for Eikon: Further company coverage:

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