BRIEF-Elisa Q1 Pre-Tax Profit At EUR 89 Million

April 18 (Reuters) - ELISA OYJ:
* Q1 REVENUE EUR 450 MILLION (REUTERS POLL EUR 445 MILLION)
* Q1 PRE-TAX PROFIT EUR 89 MILLION (REUTERS POLL EUR 90.6 MILLION)
* SAYS COMPETITION IN FINNISH TELECOMMUNICATIONS MARKET REMAINS CHALLENGING.
* REVENUE IS ESTIMATED TO BE AT SAME LEVEL OR SLIGHTLY HIGHER THAN IN 2017.
* COMPARABLE EBITDA IS ANTICIPATED TO BE AT SAME LEVEL OR SLIGHTLY HIGHER THAN IN 2017.
* CAPITAL EXPENDITURE IS EXPECTED TO BE A MAXIMUM OF 12 PER CENT OF REVENUE.
* “PERIOD WAS BEST Q1 IN OUR HISTORY.” Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)