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BRIEF-Elisa Q3 EBITDA ex-items at EUR 165 million
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#Integrated Telecommunications Services
October 18, 2017 / 5:36 AM / 4 days ago

BRIEF-Elisa Q3 EBITDA ex-items at EUR 165 million

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 18 (Reuters) - ELISA OYJ:

* Q3 REVENUE EUR ‍454​ MILLION (REUTERS POLL EUR 451 MILLION)

* Q3 EBITDA EX-ITEMS EUR ‍165​ MILLION (REUTERS POLL EUR 166 MILLION)

* Q3 PRE-TAX PROFIT EUR ‍104​ MILLION (REUTERS POLL EUR 102 MILLION)

* 2017 ‍REVENUE IS ESTIMATED TO BE HIGHER THAN IN 2016​‍​

* 2017 ‍COMPARABLE EBITDA IS ANTICIPATED TO BE HIGHER THAN IN 2016​

* 2017 ‍CAPITAL EXPENDITURE IS EXPECTED TO BE A MAXIMUM OF 13 PER CENT OF REVENUE​

* ‍SAYS COMPETITION IN FINNISH TELECOMMUNICATIONS MARKET REMAINS CHALLENGING.​

* ‍COMPETITION IN THE FINNISH TELECOMMUNICATIONS MARKET REMAINS CHALLENGING​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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