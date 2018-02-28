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February 28, 2018 / 7:36 AM / in 8 hours

BRIEF-Elite Varainhoito H2 Operating Profit Before Depreciation Falls To EUR 0.4 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Elite Varainhoito Oyj:

* ‍JULY-DEC COMPARABLE NET SALES GREW BY 31% TO EUR 8.0 MILLION​

* ‍JULY-DEC OPERATING PROFIT BEFORE DEPRECIATION DECREASED 27% TO EUR 0.4 MILLION​

* JULY-DEC ‍PROFIT FOR PERIOD INCREASED BY 369%, TOTALLING EUR 1.2 MILLION​

* ‍REITERATES PREVIOUS ESTIMATE THAT OPERATING PROFIT BEFORE DEPRECIATION WILL INCREASE TO EUR 5-6 MILLION IN 2018​

* ‍OBJECTIVE IS TO FURTHER INCREASE AMOUNT OF ASSETS UNDER MANAGEMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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