BRIEF-Elliott Advisors (UK) Publishes Letter On GlaxoSmithKline

July 1 (Reuters) - Elliott Advisors (UK) Limited:
* PUBLISHES LETTER ON GLAXOSMITHKLINE
* BELIEVES GSK HAS SUBSTANTIAL VALUE CREATION OPPORTUNITY-45% UPSIDE IN ITS SHARE PRICE-AHEAD OF CONSUMER HEALTH SEPARATION AND GREATER BEYOND
* GSK HAS POOR RECORD OF OPERATIONAL EXECUTION, VALUE CREATION, LEADING TO SCEPTICISM ABOUT CO’S FUTURE
* CALLS ON BOARD TO CONFIRM THAT, PRIOR TO SEPARATION FROM CH, GSK WILL APPOINT NON-EXECUTIVE DIRECTORS WITH DEEP BIOPHARMA AND CH EXPERTISE
* SAYS RECOMMENDS GSK IMPROVE PROFITABILITY WHILE INVESTING MORE IN RESEARCH AND DEVELOPMENT Source text for Eikon: Further company coverage:
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