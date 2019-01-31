Financials
January 31, 2019 / 11:32 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Elliott Associates - Believe Securities Of Telecom Italia Are Undervalued, Represent Attractive Investment Opportunity

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Elliott Associates:

* ELLIOTT ASSOCIATES - BELIEVE THE SECURITIES OF TELECOM ITALIA ARE UNDERVALUED AND REPRESENT AN ATTRACTIVE INVESTMENT OPPORTUNITY - SEC FILING

* ELLIOTT HAS INCREASED STAKE IN TELECOM ITALIA TO 9.4 PERCENT FROM 8.8 PERCENT - SEC FILING

* ELLIOTT ASSOCIATES-AS OF JAN 30, 2019 ELLIOTT, ELLIOTT INTERNATIONAL,EICA HAVE BENEFICIAL OWNERSHIP OF ABOUT 9.4% OF TELECOM ITALIA’S ORDINARY SHARES

* ELLIOTT ASSOCIATES-HAVE INCREASED THEIR BENEFICIAL OWNERSHIP OF TELECOM ITALIA FROM THEIR LAST REPORTED 13D FILING ON APRIL 9, 2018 FROM 8.8% TO 9.4% Source text (bit.ly/2G0B9K4) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below