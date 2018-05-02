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May 2, 2018 / 8:39 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Elliott Provides Statement Concerning Investigation By The Seoul Southern District Prosecutor’s Office

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Elliott :

* ELLIOTT PROVIDES STATEMENT ON PRESS ARTICLES CONCERNING INVESTIGATION BY THE SEOUL SOUTHERN DISTRICT PROSECUTOR’S OFFICE

* ELLIOTT SAYS USED SWAPS LAWFULLY AND IN A MANNER CONSISTENT WITH KOREAN LAW

* ELLIOTT SAYS IT ALSO NOTES THAT THE INVESTIGATION HAS BEEN PENDING SINCE 2015

* ELLIOTT SAYS HAS COOPERATED WITH THE PPO AND PROVIDED DETAILED INFORMATION TO ASSIST THE PPO IN UNDERSTANDING THE MATTER

* ELLIOTT SAYS REPUBLIC OF KOREA FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE, AFTER EXAMINING THE MATTER, CHOSE NOT TO FILE ANY ENFORCEMENT ACTION ITSELF Further company coverage:

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