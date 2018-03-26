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March 26, 2018 / 1:56 PM / Updated 25 minutes ago

BRIEF-Elliott Says Have Combined Economic Exposure In Travelport Worldwide Of About 11.8 Pct Of Shares Outstanding

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Elliott Associates:

* ELLIOTT ASSOCIATES SAYS HAVE COMBINED ECONOMIC EXPOSURE IN TRAVELPORT WORLDWIDE OF ABOUT 11.8 PERCENT OF COMMON SHARES OUTSTANDING AS OF MARCH 19

* ELLIOTT ASSOCIATES BELIEVE SECURITIES OF TRAVELPORT WORLDWIDE ARE “UNDERVALUED AND REPRESENT AN ATTRACTIVE INVESTMENT OPPORTUNITY” ‍​

* ELLIOTT ASSOCIATES SAYS WILL SEEK TO ENGAGE IN DIALOGUE WITH TRAVELPORT’S BOARD, MANAGEMENT ABOUT NUMEROUS OPERATIONAL, STRATEGIC OPPORTUNITIES

* TO ENCOURAGE TRAVELPORT TO UNDERTAKE STRATEGIC REVIEW OF, INITIATE PROCESS TO EXPLORE SALE OF CO/CERTAIN OF CO'S BUSINESSES/ASSETS Source text : (bit.ly/2DW9rbQ) Further company coverage:

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