BRIEF-ElringKlinger FY EBIT Before Purchase Price Allocation At EUR 141.8 Mln

March 1 (Reuters) - ELRINGKLINGER AG:
* DGAP-NEWS: ELRINGKLINGER SEES SUBSTANTIAL GROWTH IN REVENUE AND SLIGHT IMPROVEMENT IN EARNINGS BASED ON PRELIMINARY FIGURES FOR 2017 - SALE OF HUG COMPLETED
* FY EBIT BEFORE PURCHASE PRICE ALLOCATION SLIGHTLY UP ON PREVIOUS YEAR AT EUR 141.8 MILLION
* Q4 2017: REVENUE INCREASES BY 3.0% TO EUR 419.3 MILLION
* Q4 2017: EBIT BEFORE PURCHASE PRICE ALLOCATION STANDS AT EUR 30.7 MILLION
* ELRINGKLINGER - TRANSACTION COVERING SALE OF SWISS SUBSIDIARY HUG ENGINEERING AG WAS CLOSED EFFECTIVE FROM MARCH 1, 2018
* POSITIVE EFFECT ON EARNINGS IN FISCAL 2018 IS EXPECTED TO BE IN LOW DOUBLE-DIGIT MILLION EURO RANGE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)