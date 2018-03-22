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March 22, 2018 / 5:42 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Elumeo FY Gross Profit Up At EUR 29.8 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - ELUMEO SE:

* ‍GROUP REVENUE FROM CONTINUED OPERATIONS INCREASED BY 15.5% FROM EUR 59 MILLION IN 2016 TO EUR 68 MILLION IN 2017​

* FY TOTAL SEGMENT EBITDA IMPROVING BY 64.9% FROM EUR -3.8 MILLION IN 2016 TO EUR -0.3 MILLION IN 2017

* FY GROSS PROFIT INCREASED BY 11.9% AT EUR 29.8 MILLION

* OUTLOOK 2018: EXPECTS POSITIVE TOTAL SEGMENT EBITDA IN LOW SINGLE-DIGIT MILLION RANGE

* OUTLOOK 2018: EXPECT GROUP TO ACHIEVE SLIGHT REVENUE GROWTH AND AN IMPROVED GROSS PROFIT MARGIN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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