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Healthcare

BRIEF-EMA And ECDC Join Forces For Enhanced Post-Marketing Monitoring Of Covid-19 Vaccines

By Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - European Medicines Agency (EMA):

* EMA SAYS EMA AND ECDC JOIN FORCES FOR ENHANCED POST-MARKETING MONITORING OF COVID-19 VACCINES IN EUROPE

* EMA SAYS EMA, ECDC TO JOINTLY COORDINATE, OVERSEE NUMBER OF OBSERVATIONAL STUDIES TO BE FUNDED FROM EU BUDGET & CONDUCTED IN MANY EUROPEAN COUNTRIES

* EMA SAYS WORK WILL BE SUPPORTED BY A JOINT ADVISORY BOARD (JAB) TO TWO AGENCIES THAT HELD ITS FIRST MEETING MONDAY

* EMA SAYS JAB WILL MEET AT REGULAR INTERVALS, AS NEED FOR STUDIES WILL CONTINUE TO EMERGE TO INFORM VACCINATION STRATEGIES Source text: (bit.ly/3xrkWon)

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