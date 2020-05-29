Healthcare
May 29, 2020 / 1:02 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-EMA Cautions Again On Chloroquine/Hydroxychloroquine Use In COVID Patients

1 Min Read

May 29 (Reuters) - European Medicines Agency (EMA):

* REMINDING HEALTHCARE PROFESSIONALS TO CLOSELY MONITOR PATIENTS WITH COVID-19 WHO ARE RECEIVING CHLOROQUINE OR HYDROXYCHLOROQUINE

* BENEFICIAL EFFECTS OF BOTH CHLOROQUINE AND HYDROXYCHLOROQUINE IN COVID-19 PATIENT POPULATION ARE NOT ESTABLISHED

* SEVERAL OBSERVATIONAL STUDIES IN COVID-19 REPORTED THAT CHLOROQUINE AND HYDROXYCHLOROQUINE ASSOCIATED WITH INCREASED RISK OF HEART PROBLEMS

* REITERTATES WHILE FURTHER ANALYSES ARE BEING CARRIED OUT, CHLOROQUINE AND HYDROXYCHLOROQUINE SHOULD ONLY BE USED IN CLINICAL TRIALS OF COVID-19

* REITERTATES CHLOROQUINE AND HYDROXYCHLOROQUINE CAN BE USED IN NATIONAL EMERGENCY USE PROGRAMMES IN HOSPITALISED PATIENTS UNDER CLOSE SUPERVISION Source text: (bit.ly/2XcOJ45)

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