Healthcare
June 8, 2020 / 3:43 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-EMA Gets Application For CMA Of Remdesivir

1 Min Read

June 8 (Reuters) - Gilead Sciences Inc:

* EMA RECEIVES APPLICATION FOR CONDITIONAL AUTHORISATION OF FIRST COVID-19 TREATMENT IN THE EU

* EMA - RECEIVED APPLICATION FOR CMA OF ANTIVIRAL MEDICINE REMDESIVIR FOR THE TREATMENT OF COVID-19 AND FORMALLY STARTED ITS EVALUATION

* EMA - ASSESSMENT OF THE BENEFITS AND RISKS OF REMDESIVIR IS BEING PERFORMED UNDER A REDUCED TIMELINE

* EMA - ASSESSMENT OF BENEFITS AND RISKS OF REMDESIVIR BEING PERFORMED UNDER REDUCED TIMELINE AND OPINION COULD BE ISSUED WITHIN WEEKS

* EMA - IF REMDESIVIR BENEFITS OUTWEIGH RISKS IN COVID-19 TREATMENT, EMA TO LIAISE WITH EUROPEAN COMMISSION TO SUPPORT FAST-TRACKING OF DECISION-MAKING

* EMA - IF REMDESIVIR BENEFITS OUTWEIGH RISKS IN TREATMENT, EMA TO LIAISE FOR GRANTING OF MARKETING AUTHORISATION BY EUROPEAN COMMISSION VALID IN ALL EU1AND EEA MEMBER STATES Source text for Eikon: [ID:here ] Further company coverage:

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