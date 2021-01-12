BRIEF-EMA Gets Application For Conditional Marketing Authorisation For AstraZeneca Vaccine

Jan 12 (Reuters) - European Medicines Agency:
* EMA SAYS RECEIVED AN APPLICATION FOR CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION (CMA) FOR A COVID-19 VACCINE DEVELOPED BY ASTRAZENECA AND OXFORD UNIVERSITY
* ASSESSMENT OF THE VACCINE, KNOWN AS COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA, WILL PROCEED UNDER AN ACCELERATED TIMELINE
* ASSESSMENT OF VACCINE, KNOWN AS COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA, WILL PROCEED UNDER AN ACCELERATED TIMELINE
* EMA SAYS AN OPINION ON MARKETING AUTHORISATION COULD BE ISSUED BY 29 JANUARY DURING MEETING OF EMA’S SCIENTIFIC COMMITTEE FOR HUMAN MEDICINES (CHMP)
* ADDITIONAL SCIENTIFIC INFO ON ISSUES RELATED TO QUALITY, SAFETY, EFFICACY OF VACCINE PROVIDED BY ASTRAZENECA AT REQUEST OF CHMP, CURRENTLY BEING ASSESSED Source text: (bit.ly/2Xy2Xw8) Further company coverage:
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