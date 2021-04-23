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Healthcare

BRIEF-EMA Official Says For All Age Categories, There Are Some Benefits Of AstraZeneca Vaccine

By Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) -

* EMA OFFICIAL SAYS INTERIM CONCLUSION IS THAT BENEFITS OF VACCINATION INCREASE WITH AGE AND PREVALENCE OF INFECTION IN COMMUNITY

* EMA OFFICIAL SAYS BENEFITS OF ASTRAZENECA VACCINE OUTWEIGH RISKS

* EMA OFFICIAL SAYS WE ARE STEPPING BACK FROM GIVING NUMBERS ON ASTRAZENECA VACCINE CLOTS, WANT TO CONTEXTUALISE NUMBERS

* EMA OFFICIAL SAYS WE HAVEN’T SEEN ANY CHANGE TO THE PATTERN IN ASTRAZENECA VACCINE CLOTS

* EMA OFFICIAL SAYS IMPORTANT TO CHECK WHETHER VACCINES USING SAME TECHNOLOGY INCREASE RISK OF CLOT EVENTS

* EMA OFFICIAL SAYS WE ARE LOOKING AT ALL THE VACCINES, AND WILL LOOK AT OTHER VACCINES IF THERE ARE AN INCREASE IN CLOTS

* EMA OFFICIAL SAYS FOR ALL AGE CATEGORIES, THERE ARE SOME BENEFITS OF ASTRAZENECA VACCINE Source text for Eikon: (Reporting By Alistair Smout)

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