Healthcare
April 3, 2020 / 12:46 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-EMA Recommends Compassionate Use Of Remdesivir For COVID-19

1 Min Read

April 3 (Reuters) - EMA:

* EMA PROVIDES RECOMMENDATIONS ON COMPASSIONATE USE OF REMDESIVIR FOR COVID-19

* EMA - GAVE RECOMMENDATIONS ON HOW REMDESIVIR SHOULD BE USED FOR TREATING CORONAVIRUS DISEASE IN COMPASSIONATE USE PROGRAMMES IN THE EUROPEAN UNION

* EMA - REMDESIVIR HAS BEEN SHOWN TO BE ACTIVE AGAINST SARS-COV-2 AND OTHER TYPES OF CORONAVIRUS (I.E. SARS-COV AND MERS-COV) IN LABORATORY STUDIES

* EMA - THERE ARE CURRENTLY ONLY LIMITED DATA ON THE USE OF REMDESIVIR IN PATIENTS WITH COVID-19 Source text: (bit.ly/3bOSfq8) Further company coverage:

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