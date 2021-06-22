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Healthcare

BRIEF-EMA Says CHMP Approves 2 Additional Manufacturing Sites For Biontech/Pfizer's COVID-19 Vaccine

By Reuters Staff

1 Min Read

June 22 (Reuters) - European Medicines Agency:

* EMA : TWO ADDITIONAL MANUFACTURING SITES FOR BIONTECH/PFIZER’S COVID-19 VACCINE :22/06/2021

* EMA - ONE SITE, LOCATED IN REINBEK, GERMANY, OPERATED BY ALLERGOPHARMA GMBH & CO. KG. THE OTHER IN STEIN, SWITZERLAND, IS OPERATED BY NOVARTIS PHARMA

* EMA SAYS ONE SITE, LOCATED IN REINBEK, GERMANY, IS OPERATED BY ALLERGOPHARMA GMBH & CO. KG.

* EMA SAYS THE TWO NEW SITES ARE EXPECTED TO SUPPORT THE CONTINUED SUPPLY OF COMIRNATY IN THE EUROPEAN UNION.

* EMA SAYS THIS RECOMMENDATION DOES NOT REQUIRE A EUROPEAN COMMISSION DECISION AND THE SITES CAN BECOME OPERATIONAL IMMEDIATELY Further company coverage:

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