BRIEF-EMA Says CHMP Approves 2 Additional Manufacturing Sites For Biontech/Pfizer's COVID-19 Vaccine

June 22 (Reuters) - European Medicines Agency:
* EMA : TWO ADDITIONAL MANUFACTURING SITES FOR BIONTECH/PFIZER’S COVID-19 VACCINE :22/06/2021
* EMA - ONE SITE, LOCATED IN REINBEK, GERMANY, OPERATED BY ALLERGOPHARMA GMBH & CO. KG. THE OTHER IN STEIN, SWITZERLAND, IS OPERATED BY NOVARTIS PHARMA
* EMA SAYS ONE SITE, LOCATED IN REINBEK, GERMANY, IS OPERATED BY ALLERGOPHARMA GMBH & CO. KG.
* EMA SAYS THE TWO NEW SITES ARE EXPECTED TO SUPPORT THE CONTINUED SUPPLY OF COMIRNATY IN THE EUROPEAN UNION.
* EMA SAYS THIS RECOMMENDATION DOES NOT REQUIRE A EUROPEAN COMMISSION DECISION AND THE SITES CAN BECOME OPERATIONAL IMMEDIATELY Further company coverage:
Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.