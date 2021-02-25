BRIEF-EMA Says International Cooperation To Align Approaches For Regulation Of COVID-19 Vaccines And Medicines

Feb 25 (Reuters) - EMA:
* EMA SAYS INTERNATIONAL COOPERATION TO ALIGN APPROACHES FOR REGULATION OF COVID-19 VACCINES AND MEDICINES
* EMA SAYS INTERNATIONAL COOPERATION INCLUDES TIMELY RESPONSE TO EMERGING COVID-19 VIRUS VARIANTS
* EMA SAYS DEVELOPMENT, AUTHORISATION OF COVID-19 VACCINES AND THERAPIES SAFE TO USE IN PREGNANT AND BREASTFEEDING WOMEN ARE OF PARTICULAR CONCERN
* EMA - DEVELOPMENT, AUTHORISATION OF COVID-19 VACCINES AND THERAPIES THAT ARE SAFE TO USE IN PREGNANT & BREASTFEEDING WOMEN ARE OF PARTICULAR CONCERN
* EMA SAYS NEED TO PROMOTE INTERNATIONAL COLLABORATION ON COVID-19 VACCINE SAFETY MONITORING Source text : bit.ly/37OasnZ
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