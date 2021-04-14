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Healthcare

BRIEF-EMA Says It Expects To Issue Recommendation On COVID-19 Vaccine Janssen Next Week

By Reuters Staff

1 Min Read

April 14 (Reuters) - European Medicines Agency:

* EMA SAYS IS INVESTIGATING ALL THE CASES REPORTED RELATED TO COVID-19 VACCINE JANSSEN AND WILL DECIDE WHETHER REGULATORY ACTION IS NECESSARY

* EMA SAYS AGENCY IS WORKING CLOSELY WITH THE US FDA AND OTHER INTERNATIONAL REGULATORS.

* EMA - EMA REMAINS OF THE VIEW THAT THE BENEFITS OF THE VACCINE IN PREVENTING COVID-19 OUTWEIGH THE RISKS OF SIDE EFFECTS

* EMA SAYS EXPEDITING COVID-19 VACCINE JANSSEN EVALUATION AND CURRENTLY EXPECTS TO ISSUE A RECOMMENDATION NEXT WEEK Source text : bit.ly/2Q5WcRP Further company coverage:

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