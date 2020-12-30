BRIEF-EMA Says Its Assessment Of Covid-19 Vaccine Being Developed By Astrazeneca And Oxford University Has Been Progressing Over Past Weeks

Dec 30 (Reuters) - EUROPEAN MEDICINES AGENCY:
* EMA SAYS ITS ASSESSMENT OF COVID-19 VACCINE BEING DEVELOPED BY ASTRAZENECA AND OXFORD UNIVERSITY HAS BEEN PROGRESSING OVER PAST WEEKS
* EMA- ADDITIONAL SCIENTIFIC INFORMATION RELATED TO QUALITY, SAFETY, EFFICACY OF VACCINE DEEMED NECESSARY TO SUPPORT CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION
* EMA - FURTHER INFORMATION FROM THE ONGOING CLINICAL TRIALS FOR ASTRAZENECA’S COVID-19 VACCINE IS ALSO EXPECTED FROM JANUARY
* EMA- ADDITIONAL SCIENTIFIC INFORMATION HAS BEEN REQUESTED FROM ASTRAZENECA
* EMA - INTERIM DATA FROM A LARGE TRIAL ONGOING IN THE USA ARE EXPECTED IN Q1 2021. Source text for Eikon: (bit.ly/38RaZoQ)
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