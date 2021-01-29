BRIEF-EMA Says Safety Data Collected On Comirnaty Use Consistent With Known Safety Profile Of Vaccine

Jan 29 (Reuters) - European Medicines Agency (EMA):
* SAYS FIRST COVID-19 VACCINE SAFETY UPDATE PUBLISHED
* HAS RELEASED ITS FIRST SAFETY UPDATE ON A COVID-19 VACCINE — COMIRNATY
* WILL PUBLISH MONTHLY SAFETY UPDATES FOR ALL AUTHORISED COVID-19 VACCINES, IN LINE WITH EXCEPTIONAL TRANSPARENCY MEASURES FOR COVID-19
* SAFETY DATA COLLECTED ON COMIRNATY USE IN VACCINATION CAMPAIGNS CONSISTENT WITH KNOWN SAFETY PROFILE OF VACCINE; NO NEW SIDE EFFECTS IDENTIFIED Source text: (bit.ly/3t3zFns) Further company coverage:
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