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Healthcare

BRIEF-EMA To Hold Exceptional Meeting On Dec. 21 To Assess Pfizer/Biontech Application

By Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - European Medicines Agency:

* EMA - UPDATE ON ASSESSMENT OF BIONTECH AND PFIZER BNT162B2 VACCINE MARKETING AUTHORISATION APPLICATION

* EMA - FOLLOWING RECEIPT OF ADDITIONAL DATA REQUESTED BY CHMP FROM PFIZER, EXCEPTIONAL MEETING OF CHMP SCHEDULED FOR 21 DEC TO CONCLUDE IF POSSIBLE

* EMA - MEETING PLANNED FOR 29 DECEMBER WILL BE MAINTAINED IF NEEDED

* EMA - CHMP WILL CONCLUDE ITS ASSESSMENT OF BIONTECH AND PFIZER VACCINE AT THE EARLIEST POSSIBLE TIMEPOINT Source text: (bit.ly/2LElpjS) Further company coverage:

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