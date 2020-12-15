BRIEF-EMA To Hold Exceptional Meeting On Dec. 21 To Assess Pfizer/Biontech Application

Dec 15 (Reuters) - European Medicines Agency:
* EMA - UPDATE ON ASSESSMENT OF BIONTECH AND PFIZER BNT162B2 VACCINE MARKETING AUTHORISATION APPLICATION
* EMA - FOLLOWING RECEIPT OF ADDITIONAL DATA REQUESTED BY CHMP FROM PFIZER, EXCEPTIONAL MEETING OF CHMP SCHEDULED FOR 21 DEC TO CONCLUDE IF POSSIBLE
* EMA - MEETING PLANNED FOR 29 DECEMBER WILL BE MAINTAINED IF NEEDED
* EMA - CHMP WILL CONCLUDE ITS ASSESSMENT OF BIONTECH AND PFIZER VACCINE AT THE EARLIEST POSSIBLE TIMEPOINT Source text: (bit.ly/2LElpjS) Further company coverage:
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