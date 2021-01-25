Directory of sitesLoginContactSupport
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
Healthcare

BRIEF-EMA Updates On Cyberattack

By Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - EMA:

* EMA - SOME UNLAWFULLY ACCESSED DOCUMENTS INCLUDING EMAIL CORRESPONDENCE MADE PUBLIC THROUGH INTERNET

* EMA - A CLOSER INVESTIGATION OF THE PUBLISHED MATERIAL HAS REVEALED THAT NOT ALL OF THE DOCUMENTS WERE PUBLISHED IN THEIR INTEGRAL, ORIGINAL FORM

* EMA - TIMELINES RELATED TO THE EVALUATION AND APPROVAL OF COVID-19 MEDICINES AND VACCINES ARE NOT AFFECTED.

* EMA- SCREENSHOTS FROM MULTIPLE FOLDERS, MAILBOXES HAVE BEEN CREATED & ADDITIONAL TITLES WERE ADDED BY PERPETRATORS IN WAY WHICH COULD UNDERMINE TRUST IN VACCINES Source text : bit.ly/39e0T2H Further company coverage: [ ]

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up