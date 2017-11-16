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BRIEF-Emaar Development IPO priced at 6.03 dirhams per share
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November 16, 2017 / 6:01 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Emaar Development IPO priced at 6.03 dirhams per share

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 16 (Reuters) - EMAAR DEVELOPMENT IPO-EMAA.DU

* OFFER PRICE SET AT AED 6.03 PER ORDINARY SHARE

* EMAAR DEVELPMENT IPO PRICED AT 6.03 DIRHAMS VERSUS INDICATIVE RANGE OF 5.7-6.9 DIRHAMS

* BASED ON OFFER PRICE, COMPANY’S MARKET CAPITALISATION AT LISTING WILL BE APPROXIMATELY 24.1 BILLION DIRHAMS

* SAYS VALUE OF ORDINARY SHARES SOLD BY EMAAR PROPERTIES TOTALS 4.82 BILLION DIRHAMS

* SAYS LISTING AND TRADING ON DFM ARE EXPECTED TO COMMENCE AT 10:00 A.M. (DUBAI/GST) ON NOV 22, 2017 UNDER SYMBOL 'EMAARDEV'‍​ Source: (bit.ly/2iYFBuM) Further company coverage:

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