Healthcare
March 13, 2020 / 3:11 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Emak FY Net Profit Shrinks To EUR 12.9 Mln

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Emak SpA:

* FY NET PROFIT EUR 12.9 MILLION VERSUS EUR 25.3 MILLION YEAR AGO

* FY REVENUE EUR 434 MILLION VERSUS EUR 452.8 MILLION YEAR AGO

* OPERATIONS OF GROUP CHINESE PRODUCTION FACILITIES ARE CURRENTLY OVERALL REGULAR

* ON CORONAVIRUS, CURRENT UNCERTAINTY DOES NOT ALLOW ESTIMATING POSSIBLE IMPACT ON GLOBAL ECONOMY AND ON EVOLUTION OF GROUP’S REFERENCE SECTOR

* ON COVID-19 CRISIS, TO DATE, GROUP COMPANIES ARE OPERATING REGULARLY IN ITALY AND IN REST OF WORLD

* RESERVES THE RIGHT, IN A SUBSEQUENT MEETING TO BE HELD BEFORE THE SHAREHOLDERS’ MEETING, TO FORMULATE A PROPOSAL FOR DISTRIBUTION OF DIVIDENDS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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