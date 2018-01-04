FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Iran
Myanmar
Predictions 2018
The Trump Effect
North Korea
Special Reports
Deals
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Future Of Money
#Market News
January 4, 2018 / 1:09 PM / in 3 hours

BRIEF-Embraer Signs Pool Program Contract With Widerøe For E-Jets E2

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Embraer Sa:

* EMBRAER SIGNS POOL PROGRAM CONTRACT WITH WIDERØE FOR E-JETS E2

* EMBRAER SA - ORDER HAS A POTENTIAL LIST PRICE VALUE OF UP TO $873 MILLION, WITH ALL ORDERS BEING EXERCISED

* EMBRAER SA - AGREEMENT WILL COVER MORE THAN 300 KEY ROTABLE COMPONENTS, FOR AIRLINE‘S E190-E2 FLEET

* EMBRAER SA - WIDERØE WILL RECEIVE ITS FIRST E190-E2 IN APRIL OF 2018, BEGINNING REVENUE SERVICE WITH AIRCRAFT SHORTLY AFTERWARDS

* EMBRAER SA - CO, ‍WIDERØE REACHED AN AGREEMENT ON A FLIGHT HOUR POOL PROGRAM FOR AIRLINE‘S SOON TO BE INDUCTED E2 FLEET​

* EMBRAER SA - WIDERØE‘S CONTRACT WITH CO IS FOR UP TO 15 E2 JETS CONSISTING OF THREE FIRM ORDERS FOR E190-E2 AND PURCHASE RIGHTS FOR 12 FURTHER E2S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.