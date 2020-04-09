Healthcare
April 9, 2020 / 10:19 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Emd Serono And Pfizer Submit Application For Bavencio For First-Line Maintenance Treatment Of Locally Advanced Or Metastatic Urothelial Carcinoma

1 Min Read

April 9 (Reuters) - EMD Serono:

* EMD SERONO AND PFIZER RECEIVE US FDA BREAKTHROUGH THERAPY DESIGNATION AND SUBMIT APPLICATION FOR BAVENCIO® FOR FIRST-LINE MAINTENANCE TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC UROTHELIAL CARCINOMA

* EMD SERONO - APPLICATION IS BASED ON POSITIVE RESULTS FROM AN INTERIM ANALYSIS OF PHASE III JAVELIN BLADDER 100 TRIAL

* EMD SERONO - SUPPLEMENTAL BIOLOGICS LICENSE APPLICATION IS BEING REVIEWED BY FDA UNDER ITS REAL-TIME ONCOLOGY REVIEW PILOT PROGRAM Source text for Eikon: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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