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February 26, 2018 / 11:31 AM / in 14 hours

BRIEF-Emerge Energy Services Posts Q4 Earnings Per Share $0.18

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Emerge Energy Services Lp:

* REG-EMERGE ENERGY SERVICES ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.18

* ‍UPDATING 2018 GUIDANCE TO $120 MILLION IN ADJUSTED EBITDA AND $60 MILLION IN NET INCOME​

* EMERGE ENERGY SERVICES - ‍ FRAC SAND MARKET REMAINS STRONG AS WE BEGIN 2018, EXPECT ANOTHER YEAR OF SUBSTANTIAL IMPROVEMENT IN PROFITABILITY DURING 2018​

* QTRLY TOTAL REVENUES $103.1 MILLION VERSUS $42.6 MILLION

* EMERGE ENERGY SERVICES - ‍ BELIEVE THERE IS UPSIDE TO 2018 GUIDANCE IF CO RECEIVES LARGER AIR PERMIT FOR NEW SAN ANTONIO PLANT IN AN EXPEDITED MANNER​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.29, REVENUE VIEW $114.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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