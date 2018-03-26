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March 26, 2018 / 8:42 PM / in 4 minutes

BRIEF-Emergent BioSolutions ‍Appoints Richard Lindahl As New Executive Vice President And Chief Financial Officer​

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Emergent BioSolutions Inc:

* EMERGENT BIOSOLUTIONS ANNOUNCES EXECUTIVE MANAGEMENT CHANGES THAT ENHANCE EXECUTION OF COMPANY’S GROWTH STRATEGY

* EMERGENT BIOSOLUTIONS INC - ‍APPOINTED RICHARD S. LINDAHL AS COMPANY’S NEW EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CHIEF FINANCIAL OFFICER​

* EMERGENT BIOSOLUTIONS INC - PROMOTED ROBERT G. KRAMER SR. TO NEWLY-CREATED POSITION OF PRESIDENT AND CHIEF OPERATING OFFICER​

* EMERGENT BIOSOLUTIONS - ‍LINDAHL MOST RECENTLY SERVED AS CFO AT CEB INC​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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