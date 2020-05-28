Healthcare
May 28, 2020 / 10:27 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Emergent Biosolutions Through Unit Received Contract Modification From Office Of Assistant Secretary For Preparedness And Response

1 Min Read

May 28 (Reuters) - Emergent BioSolutions Inc:

* EMERGENT BIOSOLUTIONS - THROUGH UNIT RECEIVED CONTRACT MODIFICATION FROM OFFICE OF ASSISTANT SECRETARY FOR PREPAREDNESS AND RESPONSE

* EMERGENT BIOSOLUTIONS - CONTRACT MODIFICATION FROM ASPR EXERCISING FIRST OF NINE ANNUAL CONTRACT OPTIONS FOR CO TO SUPPLY ACAM2000 INTO U.S. SNS

* EMERGENT BIOSOLUTIONS - FIRST OPTION EXERCISE IS VALUED AT ABOUT $176.2 MILLION

* EMERGENT BIOSOLUTIONS - PERIOD OF PERFORMANCE UNDER FIRST OPTION EXERCISE REQUIRES EMERGENT TO DELIVER DOSES OF ACAM2000 INTO SNS BY DEC 31, 2020 Source text: (bit.ly/2ZKD3r1) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below