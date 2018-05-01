FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 1, 2018 / 11:08 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Emerson Electric Q2 Gaap EPS $0.76 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Emerson Electric Co:

* EMERSON REPORTS STRONG SECOND QUARTER 2018 RESULTS AND RAISES FULL-YEAR GUIDANCE

* SEES FY GAAP EARNINGS PER SHARE $3.10 TO $3.20

* Q2 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.76 FROM CONTINUING OPERATIONS

* RAISED FULL-YEAR GUIDANCE

* QTRLY NET SALES OF $4.2 BILLION INCREASED 19 PERCENT, OR 8 PERCENT ON AN UNDERLYING BASIS

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.12 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.72, REVENUE VIEW $4.21 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* TOTAL EMERSON NET SALES GROWTH IS NOW EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 13 PERCENT FOR 2018

* EMERSON ELECTRIC-EXCLUDING 6 PERCENT IMPACT FROM ACQUISITIONS, DIVESTITURES, CURRENCY TRANSLATION, TOTAL UNDERLYING SALES GROWTH TO BE ABOUT 7 PERCENT FOR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.