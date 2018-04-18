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April 18, 2018 / 10:40 AM / Updated 17 minutes ago

BRIEF-Emerson To Acquire Tools Business From Textron

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - Emerson Electric Co:

* EMERSON TO ACQUIRE TOOLS AND TEST EQUIPMENT BUSINESS FROM TEXTRON TO CREATE LEADING PORTFOLIO FOR THE PRO

* EMERSON ELECTRIC CO - EXPECTS ACQUISITION TO BE ACCRETIVE TO EARNINGS IN FISCAL 2019 AND IMMEDIATELY ACCRETIVE TO CASH FLOW

* EMERSON ELECTRIC CO - EMERSON EXPECTS ACQUISITION TO BE ACCRETIVE TO EARNINGS IN FISCAL 2019 AND IMMEDIATELY ACCRETIVE TO CASH FLOW

* EMERSON ELECTRIC CO - DEAL FOR $810 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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