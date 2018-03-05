FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
The Trump Effect
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
March 5, 2018 / 6:15 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Emmi ‍Fy Net Profit Up At CHF 161.6 MILLION​

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - EMMI AG:

* ‍FY NET SALES OF CHF 3,364.3 MILLION (2016: CHF 3,258.8 MILLION)​

* FY ‍EBIT INCREASED BY 1.6 % FROM CHF 202.7 MILLION TO CHF 205.8 MILLION​

* FY ‍NET PROFIT WAS CHF 161.6 MILLION, COMPARED WITH CHF 140.3 MILLION IN PREVIOUS YEAR​

* SEES ‍SALES GROWTH TO BE POSSIBLE IN SWITZERLAND IN 2018​

* SEES ‍ORGANIC SALES GROWTH ALMOST IN LINE WITH MEDIUM-TERM FORECAST IN 2018​

* ‍PROPOSES DIVIDEND OF CHF 10.00 (2016: CHF 5.90) GROSS PER REGISTERED SHARE​

* ‍EXPECT OPERATING PROFIT TO BE HIGHER YEAR-ON-YEAR IN 2018​ Source text : bit.ly/2E9s2pB Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.