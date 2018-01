Jan 10 (Reuters) - EMMI AG:

* INCREASES STAKE IN CENTRALE LAITIÈRE DE MAHDIA

* INCREASING ITS STAKE IN CENTRALE LAITIÈRE DE MAHDIA SA FROM 45.4 % TO 54.7 %

* TRANSACTIONS TO NOT AFFECT EMMI'S EBIT OR SALES, AS VITALAIT (CENTRALE LAITIÈRE DE MAHDIA) FULLY CONSOLIDATED