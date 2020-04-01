Healthcare
April 1, 2020 / 6:32 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Emperor Energy Responds To Impacts Of Covid-19 Crisis

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Emperor Energy Ltd:

* RESPONDING TO IMPACTS OF COVID-19 CRISIS

* ALL NON-ESSENTIAL ACTIVITIES HAVE BEEN CANCELLED OR POSTPONED

* CONTINUING SEARCH FOR AN EXPLORATION PARTNER FOR JUDITH GAS FIELD IN VIC/P47

* COMPANY IS PREPARING TO COMPLETE A SMALL CAPITAL RAISE IN ORDER TO MEET BUDGET COST PROJECTIONS FOR COMING THREE MONTHS

* WORKING WITH APA; MOVING TOWARDS COMMENCEMENT OF PRE-FRONT END ENGINEERING & DESIGN OF NECESSARY INFRASTRUCTURE FOR JUDITH GAS FIELD

* REVIEWED BUDGET AND REDUCED COSTS ACROSS BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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