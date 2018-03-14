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March 14, 2018 / 10:18 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Empire Company Q3 Earnings Per Share C$0.21

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Empire Company Ltd:

* EMPIRE COMPANY REPORTS IMPROVED FISCAL 2018 THIRD QUARTER RESULTS

* Q3 EARNINGS PER SHARE C$0.21

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.25 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* EXPECTS TO INCUR INCREASED LABOUR COSTS IN FISCAL 2018

* ESTIMATES UNMITIGATED FINANCIAL IMPACT OF MINIMUM WAGE INCREASES IN ONTARIO AND ALBERTA COULD BE UP TO $25 MILLION IN FISCAL 2018

* ESTIMATES UNMITIGATED FINANCIAL IMPACT OF MINIMUM WAGE INCREASES IN ONTARIO AND ALBERTA COULD BE UP TO $70 MILLION IN FISCAL 2019

* ‍PROJECT SUNRISE TRANSFORMATION ON TRACK​

* OTHER INCREMENTAL IMPACTS OF BILL 148, INCLUDING WAGE PARITY, COULD INCREASE POTENTIAL IMPACT BY UP TO $20 MILLION IN FISCAL 2019.

* QTRLY SALES $6,029.2 MILLION VERSUS $5,889.8 MILLION

* Q3 REVENUE VIEW C$5.98 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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