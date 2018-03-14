BRIEF-Empire Company Q3 Earnings Per Share C$0.21

March 14 (Reuters) - Empire Company Ltd:
* EMPIRE COMPANY REPORTS IMPROVED FISCAL 2018 THIRD QUARTER RESULTS
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.25 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ESTIMATES UNMITIGATED FINANCIAL IMPACT OF MINIMUM WAGE INCREASES IN ONTARIO AND ALBERTA COULD BE UP TO $25 MILLION IN FISCAL 2018
* ESTIMATES UNMITIGATED FINANCIAL IMPACT OF MINIMUM WAGE INCREASES IN ONTARIO AND ALBERTA COULD BE UP TO $70 MILLION IN FISCAL 2019
* OTHER INCREMENTAL IMPACTS OF BILL 148, INCLUDING WAGE PARITY, COULD INCREASE POTENTIAL IMPACT BY UP TO $20 MILLION IN FISCAL 2019.
* Q3 REVENUE VIEW C$5.98 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: