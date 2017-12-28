FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 28, 2017 / 9:38 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Empire Resorts Announces Series Of Transactions To Strengthen Financial Position

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - Empire Resorts Inc:

* EMPIRE RESORTS - KIEN HUAT REALTY III LTD AGREED TO EXCHANGE A CO PROMISSORY NOTE IT HOLDS WITH AN OUTSTANDING BALANCE OF ABOUT $36.2 MILLION

* EMPIRE RESORTS - KIEN HUAT REALTY III LTD AGREED TO EXCHANGE THE CO PROMISSORY NOTE FOR ABOUT 1.4 MILLION SHARES OF CO‘S COMMON STOCK

* EMPIRE RESORTS - IN FURTHER SUPPORT OF LOAN TRANSACTION WITH BANGKOK BANK, KIEN HUAT AGREED TO MAKE AVAILABLE TO EMPIRE A LOAN IN AMOUNT OF $20 MILLION

* EMPIRE RESORTS - CO, KIEN HUAT TERMINATED KIEN HUAT‘S COMMITMENT FOR $35 MILLION BACKSTOP IF CO COMMENCED ANOTHER RIGHTS OFFERING LIKE JAN 2016 RIGHTS OFFERING

* EMPIRE RESORTS INC - KIEN HUAT EXTENDED FOR AN ADDITIONAL YEAR ITS AGREEMENT NOT TO ENGAGE IN A GOING-PRIVATE TRANSACTION WITH EMPIRE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.