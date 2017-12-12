FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Empiric Student Announces Board Changes
Sections
Featured
Nearly half of Americans still oppose Republican tax bill: Reuters/Ipsos poll
Politics
Nearly half of Americans still oppose Republican tax bill: Reuters/Ipsos poll
Bitcoin futures suggest breakneck rise in price to slow
Future of Money
Bitcoin futures suggest breakneck rise in price to slow
In Brexit Britain, economic gravity will take its toll
Commentary
In Brexit Britain, economic gravity will take its toll
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 12, 2017 / 7:53 AM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-Empiric Student Announces Board Changes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Empiric Student Property Plc:

* EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC - ANNOUNCES PAUL HADAWAY, CO‘S CHIEF EXECUTIVE OFFICER, HAS RECEIVED NOTICE TO TERMINATE HIS EMPLOYMENT WITH COMPANY

* EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC - HADAWAY HAS CEASED TO BE A DIRECTOR OF COMPANY WITH IMMEDIATE EFFECT

* EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC - TIM ATTLEE, CO-FOUNDER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER, HAS AGREED TO ASSUME ADDITIONAL ROLE OF ACTING CHIEF EXECUTIVE Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.