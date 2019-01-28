Switzerland Market Report
January 28, 2019 / 7:32 AM / Updated an hour ago

BRIEF-En+ Group Says Entered Agreement With Some Units Of Glencore

1 Min Read

Jan 28 (Reuters) - En+ Group Plc:

* EN+ AGREEMENT WITH CERT. SUBSIDIARIES OF GLENCORE

* ANNOUNCES ENTRY BY IT INTO A SECURITIES EXCHANGE AGREEMENT WITH CERTAIN SUBSIDIARIES OF GLENCORE PLC

* EN+ GROUP - ENTERED AGREEMENTS WITH CERTAIN SUBSIDIARIES OF GLENCORE PLC TO TRANSFER 8.75% OF RUSAL’S SHARES HELD BY GLENCORE TO COMPANY

* DUE TO CERTAIN REGULATORY REQUIREMENTS, GLENCORE HAS AGREED TO TRANSFER ITS STAKE IN RUSAL TO COMPANY IN TWO STAGES

* EN+ GROUP - FIRST STAGE WILL INVOLVE ABOUT 2% OF RUSAL’S SHARES TO BE TRANSFERRED TO COMPANY FOLLOWING DE-LISTING OF COMPANY AND RUSAL FROM SDN LIST

* REMAINING 6.75% OF RUSAL’S SHARES TO BE TRANSFERRED 12 MONTHS LATER

* ANNOUNCES ENTRY BY IT INTO A SECURITIES EXCHANGE AGREEMENT WITH CERTAIN SUBSIDIARIES OF GLENCORE PLC Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below