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January 5, 2018 / 12:33 PM / in 3 hours

BRIEF-Enanta Pharmaceuticals Says Phase 1 Clinical Study Of Edp-938 For Respiratory Syncytial Virus Initiated

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Enanta Pharmaceuticals Inc:

* ENANTA PHARMACEUTICALS TO PROVIDE UPDATES ON ITS RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAMS AND BUSINESS OUTLOOK FOR 2018 DURING THE 36TH ANNUAL J.P. MORGAN HEALTHCARE CONFERENCE

* ENANTA PHARMACEUTICALS INC - PHASE 1 CLINICAL STUDY OF EDP-938 FOR RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS INITIATED

* ENANTA PHARMACEUTICALS INC - PHASE 2 CLINICAL STUDY “INTREPID” OF EDP-305 IN PATIENTS WITH PRIMARY BILIARY CHOLANGITIS INITIATED

* ENANTA PHARMACEUTICALS INC - STRONG CASH BALANCE OF $294M AS OF SEPTEMBER 30, 2017 TO SUPPORT ADVANCING RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAMS Source text for Eikon: Further company coverage:

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