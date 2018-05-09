FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 9, 2018 / 12:12 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Enbridge To Sell 49 Percent Of Its Interests In Select Renewable Power Assets For $1.75 Billion

Reuters Staff

2 Min Read

May 9 (Reuters) - Enbridge Inc:

* PRESS RELEASE - ENBRIDGE TO SELL 49 PERCENT OF ITS INTERESTS IN SELECT RENEWABLE POWER ASSETS FOR $1.75 BILLION

* ENBRIDGE TO SELL 49 PERCENT OF ITS INTERESTS IN SELECT RENEWABLE POWER ASSETS FOR $1.75 BILLION

* ENBRIDGE INC - ASSETS BEING CONTRIBUTED BY ENBRIDGE TO JV INCLUDE ALL OF ENBRIDGE’S CANADIAN RENEWABLE POWER ASSETS

* ENBRIDGE INC - ENBRIDGE AND ITS AFFILIATES WILL CONTINUE TO MANAGE, OPERATE AND PROVIDE ADMINISTRATIVE SERVICES FOR RENEWABLE POWER ASSETS

* ENBRIDGE INC - EXPECTS TO RETAIN ITS INTERESTS IN CERTAIN OTHER U.S. RENEWABLE POWER ASSETS, WHICH MAY BE MONETIZED OR SOLD AT A LATER DATE

* ENBRIDGE INC - CO, CPPIB ENTERED INTO DEAL WHEREBY PARTIES WILL FORM A 50-50 JV FOR PURSUIT OF FUTURE EUROPEAN OFFSHORE WIND PROJECTS

* ENBRIDGE - UNDER TERMS , CPPIB WILL FUND ITS 49 PERCENT PRO-RATA SHARE OF REMAINING CONSTRUCTION CAPITAL REQUIRED TO COMPLETE HOHE SEE PROJECTS

* ENBRIDGE INC - ENBRIDGE ANTICIPATES A MINIMAL AMOUNT OF CASH TAXES ARISING FROM SALE OF RENEWABLE ASSETS

* ENBRIDGE INC - DEAL WILL ALSO ELIMINATE $500 MILLION OF EQUITY CAPITAL REQUIREMENT PREVIOUSLY INCLUDED IN FUNDING PLAN

* ENBRIDGE INC - ENBRIDGE AND ITS AFFILIATES WILL CONTINUE TO MANAGE, OPERATE AND PROVIDE ADMINISTRATIVE SERVICES FOR THE RENEWABLE POWER ASSETS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.